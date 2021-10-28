سفير اليمن بالقاهرة: نعتز بعلاقتنا التاريخية مع مصر ونثمن مواقف قيادتها الداعمة...

أشاد سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد علي مارم بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر واليمن فى مختلف المجالات وبالمواقف الأصيلة والمشرفة التى تتبناها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الشعب اليمنى الذى يخوض وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حربا لا هوادة فيها ضد الحوثى، وفق بيان صحفى للسفارة.



جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير مارم في حفل اختتام دورة تدريب الكوادر الدبلوماسية التي نظمها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمشاركة ستة وأربعين من كوادر وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية لليمن في الخارج، والسفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية والسفير جمال عبدالرحيم متولي مساعد وزير الخارجية مدير المعهد الدبلوماسي والسفير هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأعرب الدكتور مارم عن خالص التهاني للمشاركين في أعمال برنامج هذه الدورة والتي تضمنت مختلف محاور العمل الدبلوماسي وتنمية المهارات الدبلوماسية، وشئون المراسم وسُبل التعامل مع وسائل الإعلام وصياغة البيانات والمواقف الرسمية وقواعد الإتيكيت والقانون الدولي، وما إلى ذلك من موضوعات تخص الدبلوماسية الحديثة وتسهم في تعزيز القدرات بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات الدولية المتسارعة وبما يعكس خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين البلديّن.

وأكد مارم على أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات لاعضاء السلك الدبلوماسي وبما يمكنهم من القيام بالمهام المسنودة اليهم في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا .

من جانبه، نقل السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية هي تحيات الوزير سامح شكري للدارسين وأمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح في مهاهم العملية المستقبلية، وأشاد السفير عثمان بالمعهد الدبلوماسي المصري والوكالة المصرية للشراكة وأعتبر الشرعية اليمنية صمام امان لليمن، مؤكداً أن مصر تدعم الشرعية اليمنية في كل المجالات، وأن مصر ستظل داعماً رئيسياً لليمن في كل المراحل التاريخية، وأن هذه الدورة هي بداية لسلسلة من الدعم المصري للمؤسسات اليمنية في العديد من المجالات.