علي راديو "أون سبورت إف إم".. إسراء سعد ومنى عبدالفتاح يقدمان برنامج "الكورة فى ملعبها"

ينطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس من كل أسبوع، برنامج "الكورة في ملعبها"، للإذاعية إسراء سعد بمشاركة الزميلة مني عبدالفتاح، علي راديو أون أسبورت إف أم.

ويناقش الرنامج كل ما يربط المرأة بالرياضة في أسلوب مبسط لإجمال أهم الاحداث الرياضية بشكل دوري في وجبة رياضية خفيفة المحتوي، تجعلها ملمة بآخر المستجدات علي الساحة الرياضية.

من جانبه وافق الإعلامي البرت شفيق رئيس مجموعة قنوات أون ، علي اعتماد الخطة البرامجية التي قدمها الأستاذ محمد أبو الخير مدير إذاعة راديو أون سبورت إف إم، والتي تتضمن 7 برامج جديدة متنوعة تتوافق جميعها مع المعايير والاكواد الإعلامية المتعارف عليها.