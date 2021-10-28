ينطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس من كل أسبوع، برنامج "الكورة في ملعبها"، للإذاعية إسراء سعد بمشاركة الزميلة مني عبدالفتاح، علي راديو أون أسبورت إف أم.
ويناقش الرنامج كل ما يربط المرأة بالرياضة في أسلوب مبسط لإجمال أهم الاحداث الرياضية بشكل دوري في وجبة رياضية خفيفة المحتوي، تجعلها ملمة بآخر المستجدات علي الساحة الرياضية.
من جانبه وافق الإعلامي البرت شفيق رئيس مجموعة قنوات أون ، علي اعتماد الخطة البرامجية التي قدمها الأستاذ محمد أبو الخير مدير إذاعة راديو أون سبورت إف إم، والتي تتضمن 7 برامج جديدة متنوعة تتوافق جميعها مع المعايير والاكواد الإعلامية المتعارف عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي راديو "أون سبورت إف إم".. إسراء سعد ومنى عبدالفتاح يقدمان برنامج "الكورة فى ملعبها" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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