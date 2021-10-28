/658630/رسميا-شركة-فيسبوك-تعلن-تغيير-اسمها-إلى-ميتا Meta

أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، أن فيسبوك سوف يغير اسمه إلى "ميتا" Meta اعتبارا من اليوم الخميس.

دوت الخليج رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى «ميتا Meta» وقالت شركة فيسبوك إنها سوف تعيد تسمية علامتها التجارية باسم ميتا، وهو تغيير في الاسم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الشركة انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية وضبط الانتهاكات على منصاتها.

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