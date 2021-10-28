طرح فيلم «فرق خبرة» بدور العرض السينمائية في هذا الموعد

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كشف الفنان الشاب محمد الشرنوبي عن موعد طرح أحدث أعماله السينمائية بعنوان «فرق خبر»، حيث من المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 3 من شهر نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «فرق خبرة» بطولة محمد الشرنوبي.

محمد الشرنوبي يعلن موعد طرح فيلم «فرق خبرة»

طرح الشرنوبي بوسترات أبطال العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة «إنستجرام»، وجاء في مقدمتهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

أبطال فيلم «فرق خبرة»

والعمل من بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز،وهو من بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي.

هذا وأطلق مطرب الراب الشاب عفروتو، فيديو كليب لأغنية فيلم فرق خبرة على قناته بموقع يوتيوب، والتي تحمل نفس اسم الفيلم، ويشهد الكليب ظهور بطل الفيلم محمد الشرنوبي في مواجهة عفروتو بعدة لقطات متفرقة.

محمد الشرنوبي ينتظر طرح الجريمة في ديسمبر

من ناحية أخرى، يعيش الفنان محمد الشرنوبي حالة من الإزدهار الفني السينمائي خلال الفترة المقبلة اذ ينتظر طرح فيلمين جديدين بالسينمات فضلا عن عدد من اعمال الأخرى التي يقوم بتصوريها في الوقت الحالي، اذ تستعد دور العرض المصرية لإستقبال فيلم جديد بعنوان «الجريمة» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز بجانب محمد الشرنوبي وذلك في شهر ديسمبر المقبل، وهو بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

وتدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.