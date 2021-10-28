/658629/مصطفى-بكري-لوزير-الكهرباء-اللي-بياخد-3-آلاف-جنيه-هيدفع-الفاتورة-ويعيش-إزاي

تحدث الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري خلال برنامجه حقائق وأسرار والمذاع عبر فضائية صدى البلد، عن اشكالية ارتفاع أسعار الكهرباء والقراءات الخاطئة التي يتم تسجيلها ويتم فرضها على المواطن.

دوت الخليج

وقال النائب مصطفى بكري، انه يجب أن يكون هناك اعادة نظر في قراءات العدادات، مضيفا:" يوجد أشخاص لا تستخدم العدادات وتكون مغلقىة وتتفاجيء بفواتير كبيرة عليها".

مصطفى بكري لوزير الكهرباء: اللي بياخد 3 آلاف جنيه هيدفع الفاتورة ويعيش إزاي

وتابع بكري:" اللي بياخد 3000 جنيه هيدفع الفاتورة ازاي، لازم يكون هناك قراءة صحيحة ، للعدادات".

مصطفى بكري يوجه التحية لرجال الرقابة الأدارية

النائب مصطفى بكري تحية للرجال الرقابة الادارية، والذين يعملو بضمير حقيقي قائلا:" ما بيهمهش حد وبيشتغلو بضمير وطني حقيقي من أجل مصلحة البلاد".

هذا وتشهد الجلسة العامة للبرلمان رئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الأحد المقبل نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.