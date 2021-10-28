فيديو.. دوت الخليج فى منزل الطفل المعجزة أحمد تامر بعد مداخلة الرئيس السيسى

أحمد تامر طفل لا يتجاوز عمره الـ8 سنوات، أنعم الله عليه بنعمة التلاوة والبصيرة، ليصبح الطفل المعجزة ابن قرية شنبارة الطنانية بمركز أبو حماد، حديث القنوات والسوشيال ميديا خلال الـ24 ساعة الماضية.
بدأ الطفل تلاوة القرآن فى سن الثالثة من عمره، وبعدما تعلم القراءة والكتابة على يد والده البسيط، واصل حفظ القرآن من سورة الإخلاص، وبعد مرور 3 سنوات تمكن الطفل من حفظ الجزء الأول من المصحف الشريف.
وواصل الطفل تلاوته للقرآن بتشجيع والديه حتى تمكن من ختم القرآن وهو فى سن الخامسة فقط من عمره.
"دوت الخليج" تواصل مع الطفل والتقينا به، لنجد حديثه يعطى له عمرا يفوق عمره الحقيقى بسنوات طوال، حيث قال: "أنا مش مصدق لحد دلوقتى أن الرئيس السيسى كلمنى".
يشير الطفل إلى أن الرئيس السيسى، هو الرئيس الإنسان العطوف بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، فكيف تنازل وخصص وقتا لمشاهدة طفل من قرية ريفية بسيطة، وحرص على التواصل معه لتشجيعه.
أحمد خلال حديثه لـ"دوت الخليج" قال إن مثله الأعلى فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويحلم أن يكون مثله فى يوم من الأيام، وتابع أنه شارك فى مسابقة شيخ الأزهر 2019، وحصل على المستوى الأول، وأيضا مسابقة الشباب والرياضة التى حصل فيها على المستوى الأول، وحاليا يشارك فى مسابقة الأوقاف العالمية.
فيما قالت والدة الطفل: "ألف شكر ليك ياسيادة الريس، كان شعور ميتوصفش لما الرئيس السيسى طلب المداخلة مع أحمد، وحضرتك شرفتنا ورفعت راسنا ياريس".
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