فيديو وصور-محافظ الجيزة يتابع مسار التحويلة الثانية البديلة عن شارع الأهرام

جدة - نرمين السيد - حرص أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، على متابعة الحركة المرورية وسير المركبات بمسار التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الأهرام للتأكد من عدم وجود أى معوقات مرورية.





وتضم حركة المركبات القادمة من محـور اللبينى وكل الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتى تشمل الدخول يمينا "إجبارى"، اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة "دوران أعلى ترعة المريوطية"، والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا، والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله. كما عاين المحافظ سيرًا على الأقدام أعمال الرصف والتطوير التى تم تنفيذها لشارع نعمة الله، وهو المسار الأخير فى التحويله المرورية البديلة لشارع الأهرام. وكلف المحافظ رئيس حى الطالبية بضرورة رفع كفاءة الأسوار بجانبى الطريق لتظهر بالمستوى اللائق الذى يتماشى مع أعمال التطوير، كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وإنشاء مطبات صناعية بالشارع قبل منطقه المدارس حفاظًا على سلامه المارة.

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