غرامة 2.5 مليون يورو على الزمالك لـ خالد بوطيب

/658621/غرامة-25-مليون-يورو-على-الزمالك-لـ-خالد-بوطيب

تلقي الزمالك إخطار في الساعات الماضية القليلة، يفيد بتوقيع عقوبة على النادي بقيمة 2.5 مليون دولار لصالح مهاجم الفريق السابق الدولي المغربي خالد بوطيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يتقدم الزمالك بتظلم ضد قرار خالد بوطيب خاصة وإن الحكم ليس نهائي.

وكانت المحكمة الرياضية قد وقعت عقوبة وحكم نهائي على الزمالك أمس لصالح نادي مارتيمو البرتغالي بقيمة مليون دولار في قضية لاعب الزمالك السابق محمد ابراهيم .

وتحاول لجنة حسين لبيب الحالية التي تدير الزمالك جدولة المتسحقات المالية للأندية واللاعبين الذين يطالبون النادي بمستحقات مالية بقرارات من المحكمة الرياضية .

نتيجة مباراة الزمالك وانبي:

نجح بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك، من تحقيق الفوز في أول جولاته بالنسخة الجديدة على انبي بثنائية نظيفة، شهد عليها ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف الثاني للزمالك بعد محاولات عديدة من انبي، والتي جاءت كلها بالفشل، ليعود الزمالك ويؤمن على نتيجة الفوز عن طريق عمر السعيد بالهدف الثاني.

وسجل عمر السعيد الهدف الأول له والثاني للزمالك في انبي في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها عمر السعيد براسية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وجاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع، من خلال ركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو، على يمين المرمى.

الهاز الفني للمنتخب:

وحرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على التواجد بمقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة الزمالك أمام إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباريات الدوري المصري منذ انطلاقة فاعليات البطولة من الأمس، للكشف عن المواهب المستحقة من المشاركة في صفوف الفراعنة.