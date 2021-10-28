/658628/معين-الشعلاني-يكشف-عن-سبب-تعادل-المصري-أمام-غزل-المحلة-بإنطلاقة-الدوري

كشف الدولي التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن أداء الفريق أمام غزل المحلة اليوم في لقاء الجولة الأولى، في الشوط الأول لم يكن بالمستوى المطلوب، وكان هناك مشكلة ذهنية لبعض اللاعبين .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع الشعباني في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس أداء المصري تغير في الشوط الثاني ، و استطعنا تحقيق التعادل ، ولكن المستوى سيرتفع في المباريات المقبلة.

واختتم المدير الفني لفريق المصري ،بدنياً لم نكن جاهزين بسبب ضغط المباريات وعدم الإنتظام في التدريبات ، ولكن الأداء في الملعب سيكون أفضل في الفترة المقبلة.

نتيجة مباراة المصري وغزل المحلة:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري وغزل المحلة، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح غزل المحلة سجل التهديف في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، عن طريق هشام عادل.

وعاد المصري البورسعيدي في نتيجة المباراة في انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق محمد عنتر.

تشكيل المصري أمام غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمود رضا

في خط الدفاع: محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، السيد الشبراوى

في خط الوسط: حميدو ماو ، أحمد الندرى ، أحمد عفيفى ، إبراهيم كونيه

في الهجوم: هشام نبوى ، عبده يحيى

تشكيل المصرى أمام غزل المحلة:

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: كريم العراقى ، أحمد علاء ، أسلام جمال ، أحمد شديد

في خط الوسط: فريد شوقى ، عمرو موسى ، أحمد الشيخ ، أسلام عطية

في الهجوم: محمد بلح ، مصطفى سلطان