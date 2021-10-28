ريال سوسيداد يتصدر ترتيب الدوري أمام أعين برشلونة وريال مدريد

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نجح ريال سوسيداد من تحقيق الفوز على سيلتا فيجو، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ريال سوسيداد بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق ألكسندر أيساك.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة عن طريق أريتز ألوستوندو، ليكد على نتيجة المباراة.

وبهذا الفوز رفع ريال سوسيداد رصيده للنقطة 24 من أصل 11 مباراة، ليتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

في حين تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 10 من أصل 11 مباراة، ليتجمد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.