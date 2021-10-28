«ما ترميهاش تاني بعد كدة».. 10 فوائد هامة لقشور المانجو 

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فوائد قشور ثمرة المانجو.. تعد ثمرة المانجو من أهم وأطعم وافيد الفواكه، فضلا عن أنها الأكثر تناولا أيضا، ويرجع ذلك لمذاقها الجيد، فهي من الفواكه التي يتم أكلها طازجة، أو يتم اضافتها مع الحلويالت بالاضافة إلى سهولة عملها عصائر .

دوت الخليج

فوائد ثمرة المانجو لجسم الانسان

وتتواجد هذه الثمرة في مصر بشكل كبير وتنتشر في محافظات معينة أبرزها الاسماعيلية والشرقية والبحيرة والمنيا، وترجع سبب شهرة المانجو إلى الفوائد التي تحتوي عليها هذه الفاكهة فهي غنية بالفيتامينات والألياف والمعادن والبروتينات والنشويات التي يحتاجها الجسم لذا لا غني عن تناولها في فصل الصيف لنظرًا لكونها فاكهة صيفية.

فوائد قشور المانجو لجسم الانسان

الدراسات أثبتت أيضا أنه كما للمانجو فوائد عديدة فأيضا يمتاز قشرها بالعديد من الفوائد المهمة والضرورية للجسم فيقوم الكثير من السيدات باستخدام هذه القشور والاستفادة بها على عكس البعض الذين يقومون بإلقائها في سلة المهملات.

وتعد قشور المانجو وفقا لابحاث تم اجرائها من الفواكه التي تساهم في منع تكوين الخلايا الدهنية بالجسم ما يعد وسيلة آمنة وفعالة في إنقاص الوزن أو حتى الحفاظ عليه.

بالاضافة إلى احتوائه على مجموعة كبيرة من المركبات والعناصر الغذائية والفيتامينات التي تساهم في علاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية.

كما تلعب أيضا قشور المانجو دور هام في تحسين الحالة المزاجية لدى الزوجين وتساهم في ازالة التوتر القائم بينهم، بالاضافة إلى تحسين الخصوبة لدى الرجال.

ونرصد في السطور التالية ملخص لأبرز الفوائد الهامة لقشور المانجو

تمنع تكوين الخلايا الدهنية بالجسم

تحافظ على وزن الجسم ويساهم في انقاصه

تحتوي على مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية والفيتامينات

تحتوي على فيتامينات C A E K B6 ومعادن مثل النحاس وألياف هامة

تحتوي على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تقي بعضها من الإصابة بمرض السرطان

تساهم في محاربة الشيخوخة وآلام المفاصل والعظام

تقوي مناعة الجسم ضد العدوى بالفيروسات المسببة للأمراض

تساهم في تحسين الذاكرة

تستخدم في التجميل

تساهم في تحسين الخصوبة لدى الرجال