/658634/أحمد-فهمي-عن-نادر-حمدي-مش-طيب-في-فرق-بين-الطيب-والخبيث

استضافت الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي ،اليوم الخميس، فريق «واما» المتألق خلال برنامجها «معكم» على فضائية «CbC», وذلك بعدما أثبت نجاح انساجمهما معًا مرة أخرى بأغنية «نجمة معدية».

دوت الخليج يرصد اتهام المطرب أحمد فهمي للنجم نادر حمدي بالخبث.

فريق واما ببرنامج منى الشاذلي

وعلق أحمد فهمي ساخرًا على لقب «أطيب واحد في الدنيا» الذي لقب به نادر حمدي ذاته: "هو مش طيب، في فرق بين الطيب والخبيث».

ومن المقرر أن يتحدث أعضاء الفريق عن بدايات مشوارهم الفني، الذي بدأ عندما كان "نور وفهمي" في فرقة الفنان هاني شاكر الموسيقية، وأبرز المواقف التي جمعتهم على مدار مسيرتهم الفنية.

أغنية نجمة معدية

حقق فريق «واما» نجاحًا واسعًا بأغنيتهم الجديدة التي تحمل اسم «نجمة معدية»، وطرح فريق «واما»، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، يوم 30 ديسمبر والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

ولاقت الأغنية قبول وإعجاب الجماهير منذ طرحها على موقع «يوتيوب» محققة صدى واسع وضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية «نجمة معدية»

وتقول كلمات الأغنية: "طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوروبية.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي.. يا أرض اتهدي ما عليكي قدي.. وشوف الحلو أما بيحلوا.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. نجمة معدية ودي غير الكل معدية".

وكان فريق «واما» طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.