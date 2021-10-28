لتنفيذ أعمال صيانة.. غلق جزئى لكوبرى الساحل لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن القيام بتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاهات القادمة من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.





وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سيستلزم غلق مطالع الكوبرى بالاتجاهات المشار إليها بالتبادل (جزئيا)، لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ12 من صباح غد الجمعة، الموافق 29/10/2021، وتنتهى فى الساعة الــ 5 من صباح الأحد الموافق 31/10/2021، على مدار الــ 24 ساعة، ودون تعطيل لحركة المرور.

وتنفيذا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية، ونشر الخدمات المرورية بنطاق الأعمال لتسيير الحركة المرورية.