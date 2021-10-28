العدل تختتم البرنامج التدريبى للمأذونين لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق

جدة - نرمين السيد - اختتمت وزارة العدل تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتعاون مع دار الافتاء برئاسة فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، اليوم الخميس، البرنامج التدريبى للمأذونين، والذى انطلق يوم الأحد الماضى على مدار 5 أيام لتدريب المأذونين على التحقيق فى الطلاق قبل إثباته فى الوثيقة الرسمية لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق الموثق، واتباع الطرق الشرعية الكفيلة لضمان توثيق الطلاق وفق القصد الصحيح للزوج.





وجاء البرنامج التدريبى للمأذونين الذى انعقد بديوان وزارة العدل، فى إطار توجه الدولة المصرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق وما يترتب عليه من آثار سلبية تمثل خطورة على تماسك الأسرة وبناء المجتمع، وتحصينه من تفشى الأضرار النفسية والاجتماعية لظاهرة الطلاق المعوقة للتنمية. وتضمن البرنامج تدريب 903 مأذوناً بـ وزارة العدل من جميع محافظات الجمهورية، والذى استهدف رفع الوعى لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، وتنمية مهاراتهم فى التحقق من المطلق عن قصده قبل إثبات الطلاق رسمياً والعمل على خلق دور مجتمعى جديد للمأذون من خلال عمله وعدم اقتصاره على الدور القانونى فى التوثيق. وشهد البرنامج التدريبى للمأذونين عدة محاضرات وجلسات نقاشية ألقاها وأدارها نخبة من علماء دار الإفتاء وأساتذة الطب النفسى وأساتذة علم الاجتماع والقضاة، لنقل المعارف الشرعية الصحيحة والقواعد القانونية الحاكمة لهم وإكساب المأذونين المهارات والملكات اللازمة للقيام بواجباتهم المتغيرة والمتطورة بما يحقق الهدف المنشود لخدمة المجتمع.

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