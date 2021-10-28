صور.. الرئيس السيسى يلتقى بمجموعة من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمجموعة من خريجى البرنامج الرئاسـى لتأهيل الشـباب وذلك لمتابعة جهودهم فى عدد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" وجهود الدولة فى توطين التنمية من خلال ربط المبادرة بمشـروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.





وقد شـمل العرض المقدم من خريجى البرنامج الرئاسـى على تصـور شامل لمنظومة الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" وتوطين الصـناعات من خلال إنشـاء مجمعات صـناعية متكاملة بالقرى والوحدات الريفية التى تشملها المبادرة. ووجه الرئيس أثناء اللقاء على ضـرورة دمج كـافـة المبـادرات والجهود الحكوميـة السـابقـة للمشـروعـات الصـغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشرى من خلال وضع تصور شامل لمنظومة تنمية للموارد البشرية العاملة فى المشروع مع التركيز على هدفين رئيسـين للمشـروع أولهمها توفير فرص عمل للشـباب بكافة ربوع الجمهورية وثانيهما هو تقليل الفجوة الاستيرادية. كما استعرض الرئيس السيسى عدة تقارير عن سير الأعمال بمبادرة "حياة كريمة" على الواقع، ووجه بضـرورة وضـع آليات محددة للتغلب على أية معوقات تواجه سير المشروع أو تؤثر على معدلات تنفيذه.

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