مدبولى لوفد صندوق إيفاد: الأمن الغذائى يمثل أحد أعمدة الأمن القومى المصرى

جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى دعم مصر للدور الرائد الذى يلعبه الصندوق، كأحد أهم أذرع الأمم المتحدة الإنمائية التى تساهم فى دفع الجهود فى مجال التنمية الريفية والزراعية، مشيرا إلى أن مصر ستواصل العمل بشكل وثيق مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بهدف زيادة تمكين المزارعين، ورفع مستويات الأمن الغذائى، وزيادة دخولهم.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والصندوق، والتى ساهمت فى أن تصبح مصر أكبر الدول المستفيدة من دعم الصندوق فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث قام بتمويل 14 مشروعا فى القطاع الزراعى، مما ساعد فى تحقيق التنمية الزراعية ورفع مستوى دخل صغار المزارعين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر منذ قديم الأزل دولة زراعية فى المقام الأول، حيث كانت وما زالت تعتمد على قطاع الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد الرئيسية، ومصدر مهم لتوفير فرص العمل، كما أن الأمن الغذائى يمثل أحد أعمدة الأمن القومى المصرى.

وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى التى أطلقتها مصر مؤخرا تركز على الإصلاحات الهيكلية، حيث ستقوم من خلالها الحكومة المصرية بتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضى وزراعتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الرى وتحسين مشاريع الأمن الغذائى، بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بالفعل بإطلاق العديد من المبادرات للنهوض بقطاع الزراعة والرى والمياه، لاسيما الخاصة بتبطين الترع، والتحول من نظام الرى بالغمر لأنظمة الرى الحديث، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.

وأشار إلى جهود الدولة المصرية لتطوير المناطق الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تعد واحدة من أكثر المبادرات الشاملة التى تم تنفيذها على الإطلاق، لافتا إلى أنها تعمل على توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، وكذلك تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما يقرب من 60٪ من سكان مصر.

من جانبها، أشارت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إلى العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع مصر بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، لافتة إلى أن جذور هذه العلاقات تعود إلى العام 1979، والتى كان لها أكبر الأثر فى تعزيز أسس الاستدامة فى القطاع الزراعى، وتعززت باستضافة مصر للمكتب الإقليمى للصندوق.

واستعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نتائج زيارة وفد المجلس التنفيذى للصندوق إلى مصر، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار متابعة الصندوق للمشروعات القائمة مع مصر، والتواصل مع المسؤولين، لافتا إلى أن الوفد قام بزيارات ميدانية لهذه المشروعات.

من جانبه، أعرب "يايا أولانيران"، رئيس وفد المجلس التنفيذى للصندوق، والممثل الدائم لنيجيريا لدى الصندوق، عن عميق شكر وتقدير الوفد لحفاوة الاستقبال، لافتا إلى أن زيارة الوفد تأتى للتعرف عن قرب على ما تنقله التقارير الدورية عن المشروعات القائمة، والتواصل مباشرة مع المسئولين والقائمين على تنفيذ هذه المشروعات، لتقييمها بشكل أدق وأفضل.

وقال رئيس الوفد: لمسنا خلال الزيارة جدية الحكومة فى تعزيز الاستفادة من أطر التعاون مع الصندوق، واستطاعت مصر بفضل الإرادة القوية للقيادة السياسية تحويل آمال المزارعين إلى حقيقة واقعية ملموسة، ومستقبل واعد للأجيال القادمة.

وأضاف: نريد أن نتخذ من التجربة المصرية نموذجا تحتذى به الدول الأعضاء، ومن واقع مناقشاتنا مع المزارعين، لمسنا صدق مشاعرهم وارتياحهم عندما قالوا "اليوم لدينا ما نقدمه إلى أبنائنا".

ولفت رئيس الوفد إلى أنه على الرغم من صعوبة استبدال طرق الرى القديمة بوسائل الرى الحديث، إلا أن مصر استطاعت تحقيق ذلك بسهولة، بل واستطاعت تحويل أراضيها من صحراء جرداء إلى أراض خضراء منتجة باستخدام الوسائل الزراعية.

من ناحيتها استعرضت دينا صالح، المدير الإقليمى للصندوق ملامح التعاون القائم مع مصر، قائلة إن الصندوق يستهدف تنمية الأحوال المعيشية لسكان الريف من خلال العمل على خفض معدلات الفقر، وزيادة مستويات الأمن الغذائى، وتحسين عملية التغذية، وزيادة القدرة على تحمل الظروف الحياتية.

وأشارت إلى أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية يتعاون مع مصر منذ عام 1979، لتحقيق أهدافه فى التنمية الريفية، وبشكل خاص فى صعيد مصر، من خلال عدد من البرامج التى استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن مصرى، كما أن الصندوق يأتى فى مقدمة المانحين الذين قدموا حلولا لما يواجه أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة فى الأراضى المستصلحة حديثا، وكذلك لأهل الريف فى الصعيد، الذين كان لهم السبق فى استخدام ممارسات الرى الحديث.

وأضافت أن الصندوق قدم دعما لـ 14 مشروعا تنمويا فى مصر،وتمثلت برامج هذا الدعم فى تحسين المهارات الفنية والقدرات التنظيمية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الريفية داخل المزرعة وخارجها، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وخاصة الأرض والمياه، وتحسين وصول المزارعين الريفيين إلى خدمات أفضل، بما فى ذلك تعريفهم بالتكنولوجيا وطرق التمويل وتسويق منتجاتهم.

وتطرقت كذلك إلى أن الصندوق يقدم حزما للتنمية الريفية الشاملة، مضيفة أن مجالات التعاون تشمل: البنية التحتية للمنازل، وشبكات الرى، والطرق، والمدارس، والحضانات، والعيادات، ومراكز تجميع الألبان.

واستعرضت صالح جهود الصندوق فى دعم المزارعين للتخفيف والتعافى من آثار جائحة "كورونا"، مشيرة إلى اتساق ما ترمى إليه مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع أهداف الصندوق ومحاور عمله، موضحة أن صندوق الايفاد يعمل على تنفيذ مشروعات فى سبع قرى من تلك المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، قائلة: نحن ندعم المبادرة بقوة، وعلى استعداد كامل للعمل بشكل أكبر مع الحكومة المصرية لتوسيع اطار مشروعات التنمية المتكاملة والمستدامة لتشمل مزيدا من القرى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.