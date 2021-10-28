النائب العام يحضر تفقد مركز وادى النطرون للتأكد من مراعاة حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - حضر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، اليوم الخميس، تفقد مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون الجديد، للتأكد من مراعاة حقوق الإنسان وتوافر الإجراءات القانونية للسجناء.





وافتتح مجمع المحاكم داخل مركز التأهيل والإصلاح بوادى النطرون، والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إداريا"، بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة. ومجمع المحاكم له مدخل خارجى للجمهور ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكمتهم فى سهولة، ويوفر عناء النزلاء فى نقلهم للمحاكم المختلفة. ونظمت وزارة الداخلية، جولة ميدانية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

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