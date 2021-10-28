الرئيس السيسى يلتقى مجموعة من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب

التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشباب، وذلك لمتابعة جهودهم في عدد من المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، وجهود الدولة في توطين التنمية من خلال ربط المبادرة بمشروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

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