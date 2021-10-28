الرئيس السيسى يوجه بدمج المبادرات والجهود الحكومية للمشروعات الصـغيرة والمتوسطة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضـرورة دمج كـافـة المبـادرات والجهود الحكوميـة السـابقـة للمشـروعـات الصـغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري من خلال وضع تصور شامل لمنظومة تنمية للموارد البشرية العاملة في المشروع مع التركيز على هدفين رئيسين للمشروع أولهمها توفير فرص عمل للشـباب بكافة ربوع الجمهورية، وثانيهما تقليل الفجوة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشـباب، وذلك لمتابعة جهودهم في عدد من المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" وجهود الدولة في توطين التنمية من خلال ربط المبادرة بمشـروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
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