النائب العام يتفقد مقار المحاكم والنيابات بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

تفقد المستشار حماده الصاوي النائب العام، المحاكم الجديدة بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والاماكن المخصصة لأعضاء النيابة العامة فى المركز وتوافر الشروط اللازمة بها. وحرصت وزارة الداخلية على انشاء مجمع للمحاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، لتحقيق أقصى درجات التأمين، حيث يضم "8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً" بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

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