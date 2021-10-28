/658607/لينك-وخطوات-الاستعلام-عن-نتيجة-كشف-سيارات-المعاقين-٢٠٢١

الاستعلام نتيجة كشف سيارات المعاقين.. اللينك والخطوات.. تعد سيارات المعاقين من الأشياء التي يهتم بها فئة كبيرة من المواطنين، نظرا للمزايا التي تتمتع بها والالتسهيلات التي تمنحها الدولة للمتقدمين عليها، حيث أن الاستعلام عنها يتصدر محرك البحث جوجل.

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وترغب الفئة الراغبة في التقديم للحصول على هذه السيارات لمعرفة كيفية الاستعلام عن النتيجة لذوي الاحتياجات الخاصة" ذوي الهمم" ، وذلك أملا في الحصول على السيارات المجهزة لهم خصيصا.

ونرصد في السطور التالية للفئة المهتمة بهذا الأمر كيفية الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين، التي تخصصصها الحكومة لهم، والذي تأتي في اطار حرث الدولة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات من أجل دمج هذه الفئة بالمجتمع .

الاستعلام نتيجة كشف سيارات المعاقين ٢٠٢١

ويكون هذا الامر من خلال الصفحة الرسمية لموقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في اطار اتاحتها الخدمة لذوي الهمم وتقديم الاجراءات الالزمة وتيسيرها من أجل الحصول على سيارات بطريقة سهلة دون أي صعوبة أو تعقيدات.

وتتيح الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الهمم" الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسارات ، من خلال موقع المجالس الطبية، والذي يكون تابع لوزارة الصحة.

كيف يتم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

تقوم عبر هذا الرابط " http://www.smcegy.com/site/car/" بتسجيل اسم المستخدم

تختار قائمة أصحاب الهمم من الموقع

الضغط على كلمة | إجراءات السيارة |

كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم من المعاقين كاملة وصحيحة في الحقول المخصصة لكل منها

تحديد مكتب الشئون الاجتماعية المقيد به صاحب الطلب