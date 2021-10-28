/658620/ما-هو-موعد-تطبيق-زيادة-سعر-زيت-التموين-بعد-تصريحات-وزير-التموين

تحدث الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم بديوان عام الوزارة، وذلك لاستعراض الموقف الاساسي لاحتياطي السلع التموينية والخبز.

دوت الخليج

وقام علي مصيلحي باتخاذ عدد قرارت جاء أيرزها رفع سعر الزيت فى التموين لـ25 جنيهًا بدلا من 21 بداية من الغد، وعدم اضافة مواليد جدد على بطاقات التموين إلا من خلال وزارة التضامن، بالاضافة إلى توجيه تحذيرات لأصحاب المخابز بشأن حيازة بطاقات التموين للمواطنين بداخلها.

وزير التموين يوضح أسباب رفع سعر الزيت في مصر

وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين رفع سعر زجاجة الزيت فى المقررات التموينية لـ25جنيها بدلا من 21 بداية بداية من باكر الغد الجمعة.

وأوضح وزير التموين أسباب رفع سعر الزيت التمويني، مشيرا إلى أن تواجدت بعض الشكاوى من قبل المواطنين بسبب عدم تعاون البقالين وصرف هذه السلعة، أن هذا الأمر كان سيخلق سوق سوداء ونوع من التشوهات، وبالتالي كانت الحاجة لرفع سعر الزيت التمويني.

ونوه مصيلحي أن قرار زيادة سعر الزيت التمويني من شأنه المحافظة على المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية، وتوفير السلع في السوق.

وزير التموين: عدم اضافة مواليد جدد على بطاقات التموين الفنرة الحالية

وأعلن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، عن عدم إضافة المواليد الجدد على البطاقات في الوقت الحالي.

ربط بطاقات التموين بالرقم القومي

وأكد الدكتور على مصيلحى، على ان الرئيس السيسى اتخذ قرارا بالتحول الرقمى قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك نظام جديد لإدارة البطاقات، بعد ربطها مباشرة فى الرقم القومى والتأمين والمعاشات وكل الإجراءات أصبحت إلكترونية.

وأضاف وزير التموين على مصيلحى أننا نهدف بشكل اساسي إعطاء المواطن حقه فى الأمن الغذائى، وعلى المواطن أن لا يقوم بترك بطاقته عند المخبز وفى حالة وجود بطاقة داخل المخبز سيتم غلقه المخبز ومصادرة البطاقات حفاظا على حق المواطن.