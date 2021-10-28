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/658633/الأرقام-تحكم-لمحمد-شريف-وسط-رباعي-مهاجمي-الأهلي-وموسيماني-له-رأي-آخر
بعد رحيل مروان محسن والترا بوليا يبقي الأختيار لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بين أربعه مهاجمين بيرسي تاو وحسام حسن ومحمد شريف و صلاح محسن.
وفيما يأتي يستعرض دوت الخليج أرقام مهاجمي الفريق مع موسيماني:
صلاح محسن
خاض صلاح محسن الموسم الماضي في الدوري 15 مباراة ساهم في 4 أهداف سجل ثلاثة وصنع هدفا.
صلاح نجح في التسجيل في شباك كلا من الزمالك والإسماعيلي والمقاولون ونجح في الظهور بشكل مميز رغم كونه يحل بديلا مستمر تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني. وبشكل عام وصل صلاح محسن إلى هدفه رقم 13 مع الأهلي خلال 58 مباراة خاضها.
حسام حسن
في الدور الأول من الموسم الماضي سجل حسام حسن 9 أهداف، وذلك في 15 مباراة، قبل أن يرحل لصفوف أهلي طرابلس الليبي.
بيرسي تاو
لعب الموسم الماضي مع الفريق البريطاني برايتون حيث ساهم في صنع هدف خلال ست مباريات فى حين انه لم يسجل اي هدف.
محمد شريف
شارك شريف مع الأهلي في 39 مباراة سجل خلالهم 20 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى، ليكون قد وضع بصمته على 24 هدف.
بالأرقام محمد شريف الأكثر فاعلية في خطة موسيماني مع الأهلي إلا انه حل بديلا امس أمام الإسماعيلي ليستعين موسيماني بيبرسي تاو بدلا منه.
فالسؤال الذي يطرح ذاته علي من سيستقر موسيماني ليكون مهاجم الفريق الاؤل.
نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:
فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.
نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.
نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.
وأحرز الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.
ةسجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.
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