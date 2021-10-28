فيديوجراف- تأهيل الشباب وتنمية الموارد البشرية.. اهتمام رئاسى خاص

جدة - نرمين السيد - وعرض شباب البرنامج الرئاسى، على الرئيس تصـورا للربط بين حياة كريمة وتوطين الصـناعات. ووجه الرئيس بضـرورة دمج كـافـة المبـادرات والجهود الحكوميـة، وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية. كما استعرض الرئيس تقارير عن سير الأعمال بمبادرة «حياة كريمة» على الواقع، ووجه بوضع آليات محددة للتغلب على أية معوقات تواجه سير المشروع.

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