وزير التعليم يتوعد مسئولين بـ «التأديب المشدد» بسبب «الإعفاء من المصروفات»

شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التعليمية بتنفيذ قرار إعفاء بعض الفئات من المصروفات المدرسية، محذرا من مخالفة هذا القرار.

وجاء ذلك في كتاب دوري أرسلته وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية، اليوم الخميس، حيث وجه وزير التربية والتعليم بإيفاده بأسماء المدارس الممتنعة عن تطبيق القرار الوزاري الخاص بالإعفاء من المصروفات.

وجاء في الكتاب الدوري إنه بالإشارة إلى الإعفاءات الموالاة المعتادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (۱۱۹) الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۲۳ بشأن: تحديد الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس التعليم (العام والفني) للعام الدراسي وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (٣٣) بشأن: تحصيل رسوم المصروفات الدراسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم



وتضمنت الفئات المعفاة من مصاريف المدارس على النحو التالى :

أبناء شهداء ثورة 25 ينايربعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي والمساعدات ومعاش التضامن الاجتماعي.

الطلاب يتامى الأب.

الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

أبناء المكفوفين، ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة.

أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بدون دخل ثابت.

طلاب مدارس حلايب والشلاتين وأبو رمادة، وشمال سيناء ومدارس التربية الخاصة، وطلاب مدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.