/658642/حسام-حسن-يكشف-كواليس-تجديد-تعاقد-الأهلي-مع-علي-معلول-وتألق-بيرسي-تاو-في-أول-مباراة-رسمية

أكد حسام حسن، خلال حلقة برنامج لمشة ولعبة، على موقع دوت الخليج، أن الدوري المصري شهد أحداث هامة خلال مباريات الجولة الأولى من عمر الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف "مصر المقاصة ظهر بمستوى متميز أمام بيراميدز، بالرغم من عدم وجود الإمكانيات الكبيرة داخل الفريق، ولكن الشباب كان لهم كلمة السر وكانوا قريبين من التعادل، ومدرب الفريق تمكن من تكوين فريق جيد".

وزاد "بخصوص تجديد تعاقد علي معلول مع الأهلي، فقد حسم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الأمر مع اللاعب وسيتم تجديد التعاقد خلال الفترة القادمة لمدة 3 مواسم، على أن يحصل النجم التونسي في الموسم مليون و300 ألف دولار، وتزيد بنسبه معينة".

وتابع "علي معلول من الركائز الأساسية للنادي الأهلي والجميع يتحدث عن أهميتة داخل الفريق، وتم تعجيل التعاقد الخاص باللاعب من أجل الحفاظ عليه خلال الفترة المقبلة".

وواصل "بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد ظهر في أول مشاركة رسمية أمام الإسماعيلي وقدم مباراة قوية وسجل هدفين، ورد على كل المشككين الذين يتحدثوا عن الإصابة المزمنة للاعب".