/658643/حسام-حسن-يكشف-أسباب-تسريب-حصول-محمد-صلاح-على-الكرة-الذهبية-وغضب-بوجبا-من-الصحافة-البريطانية

رصد حسام حسن، خلال برنامج لمسة ولعبة، على منصة دوت الخليج، غضب بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وذلك عقب الخسارة أمام ليفربول بخماسية نظيفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف حسام حسن عن غضب بوجبا لاعب منتخب فرنسا، وذلك بسبب الأخبار الأخبار المغلوطة ضد مدرب الفريق أولي جونار سولشاير، وذلك عقب الخسارة الكبيرة أمام ليفربول بالدوري.

وتابع "بوجبا مستاء للغاية من تصرفات الإعلام معه خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك أخبار تشير باقتراب رحيل اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة وعدم تجديد تعاقده مع الفريق".

وواصل حسام حسن الحديث عن ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك بعد التسريبات التي خرجت خلال الأيام الماضية، بتواجد النجم المصري في المركز الرابع في التصنيف النهائي".

وتابع "هناك أيضا تسريب أخر بتواجد محمد صلاح في المركز الثالث لجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك بعد المستوى الكبير الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة مع ليفربول".

وزاد "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، وهناك ضغوطات تأتي على اللاعب من أجل عدم التركيز مع ليفربول ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة".

واختتم "لا صحة للتسريبات التي خرجت خلال الفترة الماضية، وأسبابها هي تشتيت اللاعبين، وكرة القدم يتواجد بها العديد من الأحداث الغير صحيحة".