/658645/في-أول-أيامه-إقبال-كبير-على-معرض-هذه-مصر-بدبي

فى دورته الخامسة عشر أقيم الحدث العقاري الأبرز معرض "هذه مصر" بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي تنظمه شركة النيروز للإعلان والتسويق العقاري فى الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2021 بمركز مؤتمرات فندق لو ميريديان دبي.

دوت الخليج

وقال المهندس إسلام برهان، رئيس مجلس إدارة شركة النيروز للإعلان والتسويق العقاري، أن النجاح الكبير الذي حققه المعرض فى دوراته السابقة جعلنا نعمل داخل الشركة على تعدد المشروعات المطروحة وتنوعها لتناسب جميع شرائح المجتمع.

وأضاف برهان، أنه مما لا شك فيه أن السوق العقاري المصري أصبح المنفذ الأقوى لما حققه من طفرة في أخر ثلاثة سنوات وأصبح المعروض أقوى بكثير مما سبق، على رأس تلك المشروعات بل وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة مع أيضاً التجمع الخامس وبيت الوطن ومدينة المستقبل والعين السخنة والساحل الشمالي والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، الأن تتوافر الفرص لكل شرائح المجتمع في الاستثمار أو السكن في مدن جديدة صديقة للبيئة تتوافر بها كل سبل الأمان والإطمئنان.

ومن جانبه أكد المهندس هيثم برهان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيروز للإعلان والتسويق العقاري، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسة الحالية سعت شركة النيروز للإعلان والتسويق العقاري أن تقدم هذا العام في معرضها أكثر من 20 مطور عقاري بأكثر من 100 مشروع لجلب فرص استثمار حقيقية سواء السكني والتجاري والسياحي يتوافق مع كل المستويات والفئات المجتمعية.

في أول أيامه.. إقبال كبير على معرض "هذه مصر" بإمارة دبي

وأضاف برهان، أن إعطاء فرص المفاضلة بين العروض المقدمة من الشركات العارضة بالمعرض والتشجيع على الاستثمار والإستفادة من خصم الشركات الذي وصل إلى40% والتسهيلات في طرق السداد، جذبت أكبر عدد من الزوار مما جعل المعرض هذا العام من أنجح الدورات وذلك من حيث الإقبال الملحوظ في أول أيامه.

ويأتي المعرض تحت رعاية سمو الشيخ سعيد بن طحنون اّل نهيان، والدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونادي جمهورية مصر العربية بدبي بحضور العميد الدكتور محمد المر، مدير إدارة حقوق الإنسان، بشرطة دبي، والمهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، والدكتور المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس نادي جمهورية مصر العربية بدبي.