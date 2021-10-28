/658646/حسام-حسن-أشرف-بن-شرقي-يرفض-التجديد-للزمالك-وممدوح-عباس-يدعم-الإدارة-ومصير-العقوبات-لدى-الفيفا

أكد حسام حسن، عبر برنامج لمسة ولعبة، عبر منصة دوت الخليج، أن الزمالك قدم مباراة قوية للغاية أمام إنبي بعد الفوز بهدفين مقابل لا شئ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف "نادي الزمالك يعيش في أزمات خلال الفترة الحالية، وذلك بعد غرامة الفيفا لصالح نادي ماريتمو البرتغالي بمبلغ مليون يورو، وذلك بسبب لاعب الفريق السابق محمد إبراهيم".

وزاد "نادي الزمالك لابد أن يدفع هذا المبلغ ولا يوجد أي استئناف على القرار، وفي حال عدم الدفع خلال 45 يوما، سيتم وقف النادي من الانتقالات".

وواصل "أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول بالزمالك مازال يماطل ويرفض التجديد إلا بعد الموافقة على قيمة الشرط الجزائي الذي يطلبه وهو مليون يورو فقط".

وأكمل "إدارة الزمالك تريد وضع مبلغ 2 مليون يورو كشرط جزائي واللاعب يرفض، وكانت هناك جلسة بين اللاعب وإدارة النادي بالأمس ورفض كل الشروط وغادر برفقة وكيلة وشقيقة دون الوصول لأي حل يرضي الطرفين".

واختتم "ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق كان قد أعلن تحمله قيمة تعاقد بن شرقي ولكن اللاعب حتى الأن يرفض التجديد ومن الممكن أن يرحل في أي وقت، واللاعب ظهر في القلعة البيضاء فقط وقبل ذلك لم يكن جيدا في السعودية".