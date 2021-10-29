/658644/يتعاطي-الاستروكس-تعدي-شخص-علي-زوجتة-بالاسماعلية

شهدت محافظة الاسكندرية، اليوم الخميس، تعدي شخص علي زوجتة بالضرب والتعزيب، مما أدي الي اصابتها بارتجاج في المخ وانفجار داخل الرئة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة تعدي شخص علي زوجتة في الاسماعلية

تفاصيل التعادي

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث، يفيد بورود بلاغا من ربة منزل بسبب اعتداء زوجها عليها، وتحرر محضر رقم 6146 لسنة 2021 جنح ثالث، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

شقيقة المجني عليها

وذكرة شقيقة المجنى عليها إن زوجها عذبها بوحشية لمدة 3 أيام، وحرمها من الأكل والشرب، وحينما كنا نتصل بها يجبرها على التحدث معنا وفقًا لهواه، وترضخ له تحت التهديد، فقررت الذهاب إليها عندما شعرت أن شيئا غريبًا يحدث، وعندما شاهدتها طلبت أخذها معى لكنه رفضت فطلبنا شرطة النجدة، واتضح من الكشف الطبى عليها أنها مصابة بانفجار فى الرئة وكسر 20 ضلعًا.

وأضافة شقيقة الزوجة، إلى أن زوج شقيقتها مدمن الإستروكس، وقامت أسرة المجنى عليها بتحرير محضر بقسم ثالث الإسماعيلية، واتهمت فيه الزوج بالتعدى المستمر بالضرب المبرح على زوجته وهو ما تسبب فى إصابتها بإصابات بالغة وشديدة الخطورة.

وفي سياق أحر عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بالسجن لمدة عام لسارق هاتف صحفى اليوم السابع بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك خلال تقديم بث مباشر لتغطية الهزة الأرضية التي شهدتها محافظات القاهرة الكبرى الأسبوع الماضي، وشهر وكفالة 100 جنيها للمتهم الثاني لتاجر «صاحب محل موبايلات».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن لمدة عام لسارق هاتف صحفى اليوم السابع بمنطقة بهتيم

النيابة العامة

وكانت قررت النيابة العامة، أحالت المتهمين بسرقة هاتف محمول خاص بأحد صحفيي اليوم السابع أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائر قسم ثان شبرا الخيمة، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمتى السرقة والسير عكس الاتجاه، كما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة لتجديد لهم بالموعد المحدد.

تحريات المباحث

وأشارت تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية، حول واقعة سرقة هاتف محمول صحفي اليوم السابع أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، أن المتهم لم يسبق اتهامه بأية قضايا، وأن هذه هى الواقعة الأولى له، وأنه ترصد للمجني عليه حتى سنحت له الفرصة واستولى على الهاتف وفر هاربا، مستخدما دراجة نارية بدون لوحات معدنية.