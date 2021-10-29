/658647/إيهاب-المصري-يتحدث-عن-أسباب-تمرد-لاعبي-المصري-بسبب-المستحقات-المالية-وحيرة-معين-الشعباني

أكد إيهاب المصري، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن إدارة الفريق تسببت في امتناع لاعبي الفريق عن التدريبات ولابد من حل الأزمة خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج لمسة ولعبة عبر دوت الخليج "اللاعب المحترف يريد أن يحصل على الأموال في أوقات معينة ويرفض تأخير المستحقات وكل ذلك يحدث في جميع الأندية".

وزاد "يجب على إدارة الفريق الالتزام بالأمور المالية مع اللاعبين حتى لا تتفاقم الأمور خلال الفترة القادمة، والأهم حاليا هو التركيز في بطولة الدوري من أجل المنافسة خاصة في ظل تواجد جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة معين الشعباني".

وواصل "عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي، يستطيع حل الأزمات خلال الفترة القادمة، وهو همزة الوصل بين الإدارة واللاعبين، وبخبراته الكبيرة يستطيع أن يمر من هذه الأزمة، ولا يصح أن يغيب لاعبي الفريق عن التدريبات بسبب الأمور المالية"ز

واختتم "مجلس إدارة المصري قام بعمل فترة انتقالات جيدة للغاية، وتم التعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى ومعين الشعباني يعاني بسبب عدم تواجد بعض اللاعبين الأساسيين في مباريات الكونفدرالية بسبب عدم القيد، ولكن لا يوجد أي عيوب على الإدارة ويجب تثبيت التشكيل".

حسام حسن: أشرف بن شرقي يرفض التجديد للزمالك وممدوح عباس يدعم الإدارة.. ومصير العقوبات لدى الفيفا

أكد حسام حسن، عبر برنامج لمسة ولعبة، عبر منصة دوت الخليج، أن الزمالك قدم مباراة قوية للغاية أمام إنبي بعد الفوز بهدفين مقابل لا شئ.

وأضاف "نادي الزمالك يعيش في أزمات خلال الفترة الحالية، وذلك بعد غرامة الفيفا لصالح نادي ماريتمو البرتغالي بمبلغ مليون يورو، وذلك بسبب لاعب الفريق السابق محمد إبراهيم".

المصري البورسعيدي

وزاد "نادي الزمالك لابد أن يدفع هذا المبلغ ولا يوجد أي استئناف على القرار، وفي حال عدم الدفع خلال 45 يوما، سيتم وقف النادي من الانتقالات".

وواصل "أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول بالزمالك مازال يماطل ويرفض التجديد إلا بعد الموافقة على قيمة الشرط الجزائي الذي يطلبه وهو مليون يورو فقط".

وأكمل "إدارة الزمالك تريد وضع مبلغ 2 مليون يورو كشرط جزائي واللاعب يرفض، وكانت هناك جلسة بين اللاعب وإدارة النادي بالأمس ورفض كل الشروط وغادر برفقة وكيلة وشقيقة دون الوصول لأي حل يرضي الطرفين".

واختتم "ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق كان قد أعلن تحمله قيمة تعاقد بن شرقي ولكن اللاعب حتى الأن يرفض التجديد ومن الممكن أن يرحل في أي وقت، واللاعب ظهر في القلعة البيضاء فقط وقبل ذلك لم يكن جيدا في السعودية".