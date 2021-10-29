/658650/إيهاب-المصري-فيوتشر-يمتلك-فريق-قوي-والبنك-الأهلي-سيكون-مفاجئة-الموسم-والزمالك-مع-كارتيرون-شكل-تاني

أكد إيهاب المصري، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن الدوري امصري هذا الموسم جيد للغاية، ولا يوجد مرحلة جس النبض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال برنامج لمسة ولعبة على موقع دوت الخليج "جميع الفرق قدم مباريات جيدة خلال مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري، وذلك على عكس المواسم السابقة، والأهم هو الغزارة التهديفية المتواجدة في كل المباريات".

وواصل "لم يكن هناك فترة راحة كافية للاعبين ولذلك ظهر الجميع بهذا المستوى وأتوقع أن يكون هناك تألق لافت خلال الفترة المقبلة من الجميع، والمفاجأة في هذه الجولة كانت خسارة طلائع الجيش بطل السوبر المصري أمام البنك الأهلي".

وزاد "البنك الأهلي قدم مباراة قوية والصفقات لها إضافة هامة، وسيكون الفريق مفاجئة الموسم وتم سد الثغرات التي كانت متواجدة خلال الموسم الماضي، ومن الممكن أن يتواجدوا في المربع الذهبي، أما بالنسبة لمباراة الاتحاد وسموحة فكانت الأمتع هذا الأسبوع، وإصابات سموحة كانت مؤثرة خلال المباراة".

وأكمل "حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري ساهم في عودة المباراة من جديد وذلك بسبب إصراره على العودة من جديد، وكانت هذه المباراة قوية وكنت أعلم عودة لاعبي الاتحاد السكندري، أما مباراة فيوتشر وفاركو كانت مليئة بالنجوم، والمستوى كان حماسي للغاية خلال أحداث المباراة وكل فريق كان يبحث عن الفوز".

واختتم "فيوتشر استحق الفوز على فاركو لأنه كان يبحث عن الفوز منذ بداية المباراة والتدعيمات في الخط الهجومي كانت قوية للغاية، والزمالك قدم مباراة قوية أمام إنبي والثبات في الإدارة الفنية كان له مفعول السحر، وتواجد مصطفى فتحي مفيد للغاية للفريق".

إيهاب المصري يتحدث عن أسباب تمرد لاعبي المصري بسبب المستحقات المالية.. وحيرة معين الشعباني

أكد إيهاب المصري، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن إدارة الفريق تسببت في امتناع لاعبي الفريق عن التدريبات ولابد من حل الأزمة خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج لمسة ولعبة عبر دوت الخليج "اللاعب المحترف يريد أن يحصل على الأموال في أوقات معينة ويرفض تأخير المستحقات وكل ذلك يحدث في جميع الأندية".

فريق فيوتشر

وزاد "يجب على إدارة الفريق الالتزام بالأمور المالية مع اللاعبين حتى لا تتفاقم الأمور خلال الفترة القادمة، والأهم حاليا هو التركيز في بطولة الدوري من أجل المنافسة خاصة في ظل تواجد جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة معين الشعباني".

وواصل "عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي، يستطيع حل الأزمات خلال الفترة القادمة، وهو همزة الوصل بين الإدارة واللاعبين، وبخبراته الكبيرة يستطيع أن يمر من هذه الأزمة، ولا يصح أن يغيب لاعبي الفريق عن التدريبات بسبب الأمور المالية"ز

واختتم "مجلس إدارة المصري قام بعمل فترة انتقالات جيدة للغاية، وتم التعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى ومعين الشعباني يعاني بسبب عدم تواجد بعض اللاعبين الأساسيين في مباريات الكونفدرالية بسبب عدم القيد، ولكن لا يوجد أي عيوب على الإدارة ويجب تثبيت التشكيل".