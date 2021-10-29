آخر اليوم .. تعرف على تفاصيل إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر اليوم"، والذى يُذاع على موجات الراديو 9090، أنه تم الإغلاق الجزئى لكوبرى الجيزة المعدنى من الساعة 12 منتصف ليل اليوم حتى يوم الأحد الساعة 5 صباحا، مؤكدا أن الإغلاق سيكون أعلى المنزل المؤدى إلى شارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة فقط.

وأوضح صابر، أنه تم انتشار حملات مرورية مكثفة على جميع الطرق لضبط المخالفين أعلى المحاور.

وأشار إلى أنه تم تفعيل خط الإغاثة والانتشار السريع على الطرق والمحاور بناء على توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة استعدادا لاستقبال موسم هطول الأمطار.