هل الاستحمام يغنى عن الوضوء؟ .. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من شروط صحة بعض العبادات -كالصلاة والطواف ومس المصحف الشريف- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل، ومن الحدث الأصغر تكون بالوضوء.





وأكدت أنه يصح شرعًا الاستغناء عن الوضوء بالغسل إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر؛ لأنه يشتمل على غسل أعضاء الوضوء. وأوضحت، أنه يشترط للاستغناء عن الوضوء فى حالة الاغتسال -الاستحمام- ليوم الجمعة أو للنظافة الشخصية ونحو ذلك أن ينوى المغتسل رفع الحدث الأصغر.

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