الأوقاف تفتتح 11 مسجدا جديدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه سيكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 258 مسجدًا، منها 231 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا. وجاءت المساجد على النحو التالى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الشرقية النصر – فرشلة – م. أبو عمر النور الكبير – كشك – ديرب نجم أبو غياتى – الحلوات – الإبراهيمية الشلح – الملاك – أبو حماد مديرية أوقاف البحيرة الشرقى سليم موسى – الحاجر – سيدى غازي عبد الغفار قرية الدفراوى - شبراخيت مديرية أوقاف القليوبية الشرقى – الجعافرة – شبين القناطر الحسينى فهمى – ناى - قليوب مديرية أوقاف المنيا أحمد خالد – بنى خالد - سمالوط مديرية أوقاف المنوفية السلام – جريس – مركز أشمون مديرية أوقاف أسوان إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف المنوفية سيدى خميس – شبين الكوم

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