محافظة دمياط تفوز بجائزة اليونسكو لمدن التعلم على مستوى العالم 2021

جدة - نرمين السيد - فازت محافظة دمياط، بجائزة اليونسكو لمدن التعلم ضمن 10 مدن على مستوى العالم لعام 2021.



جدة - نرمين السيد - فازت محافظة دمياط، بجائزة اليونسكو لمدن التعلم ضمن 10 مدن على مستوى العالم لعام 2021. وهنأت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة منال عوض على فوز المحافظة بالجائزة، قائلة: "عظيمة وفخورين بك".

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