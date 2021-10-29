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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على بدل فاقد لشهادة الإعفاء الطريقة والأوراق المطلوبة في المقال التالي
طريقة الحصول على بدل فاقد لشهادة الإعفاء تعد شهادة الإعفاء من الأوراق الرسمية التي تسمح للشاب بالعمل أو السفر دون الوقوع تحت طائلة القانون، حيث أنها تثبت عدم تهربه من أداء الخدمة العسكرية لذلك عندما يفقد الشاب تلك الشهادة لابد من الإسراع باستخراج بدل فاقد في أقرب وقت.
طريقة الحصول على البدل فاقد لشهادة الإعفاء
عند فقد شهادة الإعفاء ينبغي على الشاب أن يتوجه على الفور لمكتب التجنيد التابع له لاستخراج شهاد بديلة من خلال الخطوات التالية:
- التوجه في مواعيد العمل الرسمية لمكاتب التجنيد والتعبئة التي يتبعها الشاب، والتي تكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.
- يجب تقديم ما يفيد فقدان الشهادة وذلك من خلال عمل محضر رسمي بذلك حتى يتم تقديمه مع الأوراق والمستندات.
- يقوم الموظف المسؤول بتفقد الأوراق الرسمية ومراجعة السجلات لديه واستخراج شهادة إعفاء بديلة وذلك في نفس اليوم.
طريقة الحصول على بدل الفاقد للشهادة من خلال الخدمة الصوتية
- حرصت القوات المسلحة على التيسير على أبنائها عند استخراج شهادة بدل فاقد من خلال خدمة صوتية لها، كما سنوضح فيما يلي:
- الاتصال بأرقام الخدمة الصوتية وهي 0225874900 – 0226336821 – 0226339824 – 0226332871 .
- ثم تقديم طلب بدل فاقد لشهادة الإعفاء يقوم المتقدم بتنفيذ الخطوات المطلوبة منه لاستلام الشهادة عبر البريد الإلكتروني الخاص به.
ما هي المستندات المطلوبة إلى استخراج شهادة بدل فاقد الإعفاء
قبل التوجه لمكتب التجنيد ينبغي إحضار مستندات وأوراق أصلية لتقديمها للموظف حتى يتم اتخاذ إجراءات إصدار الشهادة البديلة، لذلك سننوه عن تلك الأوراق بالتفصيل فيما يلي:
- إثبات الهوية حيث أن بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات الواجب تقديمها للموظف، بالإضافة لتصوير نسخة منها لإرفاقها بالملف.
- كذلك يجب أن يقدم الشاب صورة البطاقة الشخصية لوالده مع وجود الأصل للاطلاع عليها.
- كما يجب أن يقدم المتقدم ثلاث نسخ من القيد العائلي للاب أو لزوج الأم، في حالة طلاق والدته وزواجها من رجل آخر.
- لابد من وضع الأوراق الرسمية السابق ذكرها في ملف وتسليمه للمسؤول عن إصدار بدل فاقد لشهادة الإعفاء.
- يتم تحديد موعد استلام بدل الفاقد سواء كانت في نفس اليوم أو في وقت لاحق.
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