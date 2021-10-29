/658652/مصطفى-مراد-فهمي-الزمالك-لم-يحصل-على-دوري-أبطال-أفريقيا-منذ-رحيلي-عن-الاتحاد-الأفريقي-ولم-أجامل-الأهلي-في-أي-وقت

أكد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الافريقي لكرة القادم السابق، أن النادي الأهلي دائما في القلب ولكن خارج نطاق العمل فقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أعشق الأهلي بشكل كبير ولكن لا توجد أي مجاملة للفريق خلال فترة تواجدي كسكرتير عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ونجلي عمرو عندما كان متواجدا في الاتحاد الأفريقي لم يجامل الأهلي مطلقا".

وزاد "لم أتحدث مع عمرو فهمي خلال تواجده في الاتحاد الأفريقي بخصوص النادي الأهلي، لأنني أعلم جيا بأنه يعمل من أجل تطوير كرة القدم الأفريقية".

وواصل "من يتحدث عن اتهامي بالوقوف ضد نادي الزمالك، فالفريق لم يحصل على دوري أبطال أفريقيا منذ رحيلي عن الكاف، وفاز فقط بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي".

واختتم "أبلغ رد على من يتهمني بالانحياز للأهلي هو فوز الزمالك بكل بطولاته الأفريقية حتى عام 2002 كان خلال فترة تواجدي في الاتحاد الأفريقي، ولا يصح أن أجامل النادي الأهلي في أي وقت".

حسن مصطفى: الأهلي صاحب القيادة بمصر.. وعلمنا الرياضة لا يوجد بها خصم

وجه حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر للكابتن محمود الخطيب ‏رئيس النادي ومجلس إدارة الأهلي، في كلمته خلال حفل تكريمه ومنحه قلادة الأهلي الذهبية، الذي ‏أقيم مساء اليوم بمعهد الموسيقى العربية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ‏والرياضة، ومجلس إدارة الأهلي ولفيف من الشخصيات العامة.‏

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: "تكريمي اليوم أمر يسعدني جدا، وأتمنى أن يسير الأهلي ‏بمبادئه إلى ما لا نهاية حتى يتعلم الجميع من الرياضيين ما تعلمته من الأهلي ومبادئه ‏الصحيحة، وما هو المنافس وما هي الرياضة، فالرياضة لا يوجد بها خصومة وإنما منافسة وهذا ما تعلمناه ‏في الأهلي".

الأهلي صاحب الفضل

وأضاف حسن مصطفى: "ما وصلت إليه وما حققته من نجاح يعود الفضل فيه إلى الأهلي ومبادئه، واليوم أتشرف بتكريمي من النادي الأهلي مع أخي وصديقي العزيز كابتن حسن حمدي في يوم واحد، وهذا ‏شرف كبير بالنسبة لي".‏

مبادئ الأهلي

وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حديثه: "تعلمنا من مبادئ الأهلي أن القائد لا بد أن يكون مثلًا أعلى، كما تعلمنا من مدرسة الأهلي عدم الانحياز، فالأهلي لو ‏شعر أن هناك تحيزًا يفيده لا يقبل هذا الكلام ولا يحترمه". ‏

وشدد على أن المسيرة التي خطاها كانت صعبة جدا سواء في الاتحاد المصري أو الدولي لكرة اليد. وأضاف:"عندما ‏توليت رئاسة الاتحاد المصري لليد وجدت أن منتخب مصر للعبة لم يحصل على بطولة إفريقيا من قبل وكان ترتيبنا ‏الرابع، ولن أتكلم عن المسيرة في كرة اليد في مصر هناك رجال جاءوا وحققوا نتائج ‏وبطولات". ‏

وأضاف: "أول مرة أخوض سباق انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد كان رئيس الاتحاد الدولي ‏آنذاك وزير خارجية النمسا والحمد لله وفقت وفزت، وثلاث مرات حققت الفوز بالتزكية‏".