/658653/مصطفى-مراد-فهمي-الخطيب-كسب-الرهان-بعد-نجاحات-موسيماني-ولم-أكن-أتخيل-تعاقد-الأهلي-مع-مدرب-أفريقي

أكد مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الكرة بالأهلي، أنه لم يتوقع أن يتعاقد الفريق مع مدرب من قارة أفريقيا خلال الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بيتسو موسيماني مدرب جيد للغاي، ومحمود الخطيب رئيس النادي كسب الرهان بعد الانجازات التي تحقق خلال فترة المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي خلال العام الماضي".

وواصل "موسيماني لديه العذر بسبب خسارة بطولة الدوري المصري العام الماضي، ويأتي ذلك بسبب لعب الزمالك مباريات عديدة مع تبقى 7 مباريات فقط، وهذا الأمر كان له ضغط كبير على الأهلي".

وتابع "الفترة القادمة ستكون جيدة للأهلي مع بيتسو موسيماني في بطولة الدوري، والأخطاء التي حدثت سيتم تداركها خلال الفترة القادمة، ويكفى أنه فقط حصل على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي".

واختتم "كنت أتمنى أن يشارك مصطفى شوبير خلال لقاء الإسماعيلي نظرا لضمان نتيجة المباراة، ولكن أتوقع أن يشارك في المباريات القادمة من أجل كسب العديد من الخبرات في مباريات الدوري".

مصطفى مراد فهمي: الزمالك لم يحصل على دوري أبطال أفريقيا منذ رحيلي عن الاتحاد الأفريقي.. ولم أجامل الأهلي في أي وقت

أكد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الافريقي لكرة القادم السابق، أن النادي الأهلي دائما في القلب ولكن خارج نطاق العمل فقط.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أعشق الأهلي بشكل كبير ولكن لا توجد أي مجاملة للفريق خلال فترة تواجدي كسكرتير عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ونجلي عمرو عندما كان متواجدا في الاتحاد الأفريقي لم يجامل الأهلي مطلقا".

بيتسو موسيماني

وزاد "لم أتحدث مع عمرو فهمي خلال تواجده في الاتحاد الأفريقي بخصوص النادي الأهلي، لأنني أعلم جيا بأنه يعمل من أجل تطوير كرة القدم الأفريقية".

وواصل "من يتحدث عن اتهامي بالوقوف ضد نادي الزمالك، فالفريق لم يحصل على دوري أبطال أفريقيا منذ رحيلي عن الكاف، وفاز فقط بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي".

واختتم "أبلغ رد على من يتهمني بالانحياز للأهلي هو فوز الزمالك بكل بطولاته الأفريقية حتى عام 2002 كان خلال فترة تواجدي في الاتحاد الأفريقي، ولا يصح أن أجامل النادي الأهلي في أي وقت".