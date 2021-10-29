النائب العام يتفقد المحاكم وأماكن أعضاء النيابة بمركز إصلاح وادى النطرون

جدة - نرمين السيد - وافتتحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، بحضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لمتابعة المركز من الداخل.

كما افتتح مجمع المحاكم داخل مركز التأهيل والإصلاح بوادى النطرون، والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إداريا"، بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.



ونظمت وزارة الداخلية، جولة ميدانية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.