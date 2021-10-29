دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة المستشار مرتضي منصور

/658658/تحيا-مصر-يكشف-حقيقة-وفاة-المستشار-مرتضي-منصور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك بأزمة قلبية ، الأمر الذي اثار ضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الصفحات التي تدولات الخبر، صفحات غير موثقة وليس لها أساس من الصحه، ولكن لم يتم إثبات صحة أو نفي الخبر إلي الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك.