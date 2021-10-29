دوت الخليج ينشر أول رد من مرتضي منصور على شائعة وفاته

/658659/تحيا-مصر-ينشر-أول-رد-من-مرتضي-منصور-على-شائعة-وفاته

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك بأزمة قلبية ، الأمر الذي اثار فزع محبي المستشار مرتضي منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الصفحات التي تدولات الخبر، صفحات غير موثقة وليس لها أساس من الصحه، وتم نفي الخبر من قبل الميتشار مرتضي منصور، من خلال صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا" الحرب القذرة مازالت مستمرة من الكل*ب المسعوره ضدي .

بطمن كل محبيني الحمد لله انا بخير .

وبطلب من اجهزة الدولة اليقظة ان تتوصل للكل*ب الذين يطلقون الأشاعات الكاذبة لبث الذعر بين الناس .

انا اتناول عشائي الآن وبعد دقائق ساطمنكم بالصوت والصورة وارد علي هؤلاء الذين ازعجوا أفراد عائلتي في قريتي وتسببوا في قلق كل محبينا".

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك.