الأرصاد تتوقع حالة طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كل الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على جميع الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة البكرى. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

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