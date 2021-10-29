بنظام الشباك الواحد.. سجلات مدنية لإنجاز خدمات للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - ويشهد قطاع الأحوال المدنية، ثورة تطوير حقيقية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.
وقام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر، مساعد وزير الداخلية، باستحداث عدد من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمى، وباتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم.
وساهم هذا التطور فى خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع فى المواقع الشرطية الخدمية.
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