محافظ الغربية: تنفيذ 1590 مشروعا بتمويل 193 مليون جنيه ضمن مشروعك

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن إجمالى قيمة مشروعات الشباب التى تم تمويلها ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية للشباب "مشروعك" بمدينة المحلة الكبرى بلغ 193 مليون جنيه، موضحا أن عدد المشروعات التى تم تمويلها بلغت 1590 مشروعا وفرت 1780 فرصة عمل.





وأكد المحافظ فى تصريح اليوم الجمعة، أن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الاطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن تمويل المشروعات يأتى فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى توفير رخصة المشروع لمدة 5 سنوات.

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