فتح باب التحويلات للمستجدين وتسجيل الرغبات المتخلفين للقبول بجامعة الأزهر 

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فتحت جامعة الأزهر، صباح اليوم، باب التحويلات بين الكليات للطلاب المستجدين "الناجحين في الشهادة الثانوية"، وتسجيل الرغبات للمتخلفين عن التسجيل، للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، للمرة الأخيرة.

دوت الخليج

فتح باب التحويلات للمستجدين

وأوضحت جامعة الأزهر، أن التحويلات للطلاب المستجدين وتسجيل الرغبات للمتخلفين، مستمر حتى الأحد المقبل.

وأتاحت جامعة الأزهر، التحويل بين الكليات للطلاب المستجدين، وتسجيل الرغبات للمتخلفين، عبر الرابط التالي:

طريقة التحويل للمستجدين وتسجيل الرغبات للمتخلفين

وجاءت طريقة التحويل للمستجدين وتسجيل الرغبات للمتخلفين، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق

https://tansik.egypt.gov.eg/atransfer/main.aspx - كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

- كتابة رغبة واحدة فقط شرط أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية.

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب المستجدين التحويل إلى أي كلية شرط أن تكون واقعة في نطاقهم الجغرافي ويبلغ المجموع الحاصلين عليها الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية، وذلك عبر رابط تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن تحويل طلاب النقل بين الكليات متاح ورقيا بشرط أن تكون الكلية المحول إليها الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الدراسي الذي حصل فيه على الثانوية الأزهرية.