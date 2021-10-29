/658664/نرمين-الفقي-عن-حكاية-على-الهامش-حكاية-واقعية-عاشتها-العديد-من-النساء

تحدثت الفنانة نرمين الفقي لأول مرة عن تفاصيل حكايتها الجديدة “على الهامش”، والتي تألقت بها الأسبوع الماضي عبر فضائية dmc، وتعاطف مع شخصيتها عدد كبير من الجمهور، مشيرة إلى أن قصتها واقعية وعاشتها العديد من النساء.

دوت الخليج يرصد كواليس حكاية على الهامش لنرمين الفقي

وقالت نرمين الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان خلال برنامج “مساء dmc”، أن حكاية على الهامش واقعية عاشتها العديد من النساء، موضحة أنها تلقت رسائل كثيرة من نساء أكدن أنهن يعشن نفس الأحداث، مشيرة إلى أنها كانت قلقة وخائفة بشأن النهاية من فكرة عودة "ياسمين" الشخصية التي جسدها، إلى زوجها، لأنها كانت تتمنى نفس النهاية التي حدثت، تغير الشخصية واعتمادها على نفسها.

حكاية "على الهامش" من مسلسل "إلا أنا" من فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق، بطولة نرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، محمود ياسين وهايدي رفعت.

نرمين الفقي تتألق في رمضان 2021

يذكر أن نرمين الفقي تألقت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول يحمل اسم"ضل راجل" مع ياسر جلال والتي تدور أحداثه حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

والمسلسل من اخراج أحمد صلاح وتأليف أحمد عبد الفتاح وشارك في بطولته كلا من ياسر جلال، نور، محمود عبدالغني، محمد عادل، ايهاب فهمي، نرمين الفقي،رنا رئيس، هدى الاتربي، محمد علي رزق، أحمد حلاوة، مرة أنور، محمد يسري، وأخرين.

كما شاركت في مسلسل "النمر" بطولة النجوم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات.