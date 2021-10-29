/658665/وزير-الطيران-المدني-يتفقد-مطار-أسوان-الدولى

قام صباح اليوم الطيار محمد منار بجولة تفقدية لمطار أسوان الدولى ، رافق سيادته المهندس/محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وكان فى استقبالهما الطيار باسم مصطفي مدير مطار أسوان الدولي.

دوت الخليج

وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان الدولى

يأتي ذلك فى إطار استمرار الجولات التفقدية والزيارات الميدانية التى يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني للمطارات المصرية الدولية والإقليمية، للإطمئنان على سير العمل والوقوف على جاهزية المطارات ومتابعة تطبيق الاجراءات الإحترازية والصحية التى تتخذها المطارات ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما إطمأن سيادته على انتظام حركة التشغيل استعداداً لما سيشهده المطار من كثافة تشغيلية خلال الفترة القادمة تزامنًا مع بدء الموسم الشتوى لهذا العام، خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية وتعد أهم المزارات الأثرية والسياحية للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وزير الطيران يتفقد صالات السفر والوصول الدولي

وخلال الجولة تفقد سيادته صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك وكذا منطقة سيور الحقائب والبوابة الرئيسية الحضارية للمطار وساحات الإنتظار وأعمال التشجير الجديدة وتزيين محيط المطار الخارجى و تابع سيادته الإجراءات الامنية المطبقة بالمطار.

كما هنأ وزير الطيار جميع العاملين على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار لمدة عام من قبل سلطة الطيران المدني بجانب مطاري الاقصر وبرج العرب الدوليين وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات ، مشيداً بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية.