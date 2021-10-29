/658666/محمد-إمام-يخوض-السباق-الرمضاني-2022-بـ-تربو

يخوض الفنان محمد عادل إمام السباق الرمضان المقبل لعام 2022 بمسلسل جديد بعنوان «تربو» من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر البدء في تحضيره خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل محمد إمام في رمضان 2022

ورشحت الشركة المنتجو للعمل كلا من الفنان القدير سيد رجب ونجم مسرح مصر الفنان محمد أسامة والشهير بـ “أوس أوس”، للمشاركة في بطولة العمل أمام محمد إمام، وبالنظر للأبطال المرشحين نستبنط أن العمل من المقرر أن يطرح بشكل كوميدي.

محمد إمام يتسعد لتصوير فيلم عمهم

من ناحية أخرى أعلن المنتج أحمد السبكي من قبل عن تعاقده مع النجم محمد إمام، على بطولة فيلم «عمهم» اذ نشر صورتجمعه بمحمد إمام عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم محمد إمام على بطولة فيلم «عمهم» ، وتم رصد ميزانية ضخمة للعمل والذي يعتبر نقلة نوعية جديدة وهي الأولى من نوعها في السينما المصرية والعربية".

وأضاف: "جاري التحضير وترشيح بقية الأدوار استعداداً لبدء التصوير بعد عيد الأضحى مباشرةً.. الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي"، وانضم كلا من الفنان سيد رجب، رحاب الجمل، محمد سلام، وباسم سمرة هو الأخر لأبطال العمل.

مسلسلات رمضان 2022

الجدير بالذكر، أنه يشهد الموسم الرمضاني القادم حلبة صراع شرسة بين عدد كبير من النجوم المتألقين الذين من المقرر ان يتنافسوا بأعمالهم الدارمية العام المقبل 2022 دون وجود لتوقع معين أي منهم سيكتسح الساحة الرمضانية،فمن المقرر تعاون كلا من منى زكي وإياد نصار في عمل درامي واحد بعنوان “لام شمسية”، الأمر الذي جعل الجمهور يتوقع نجاحه من قبل معرفة قصة العمل فالثنائي كفيل لنجاح أي دون النظر لقصته، وتعيد به منى زكي تعاونها مرة أخرى مع المنتج محمد السعدي صاحب الفضل الأساسي في نجاح «لعبة نيوتن».

ولأول مرة بعد غياب تعود صفية العمري لخوض السباق الرمضاني هي الأخري بمسلسل في مرحلة كتابة السيناريو الخاص به حاليًا، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء قريبا منه لبدء التجهيز لتصوير العمل وفقا لما صرحت به الفنانة صفية العمري رافضة الكشف عن اسم المسلسل قبل الاستقرار على كافة أبطاله والتفاصيل الخاصة به.