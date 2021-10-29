صحة دمياط: الكشف والعلاج لـ 1246 مواطنا بقرية أبو عدوى ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ 1246 حالة، وتحويل 10 حالات من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سيد عبد الجواد - فى تصريح اليوم، أن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية، تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات أخرى، كما تم إجراء أشعة لـ 20 حالة وسونار لـ 35 وتحاليل معملية لـ 646 حالة مع وجود عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا.

وأشار عبد الجواد، إلى أن القافلة قامت بتنفيذ ندوات توعوية، خلال القافلة لزيادة الوعى للمواطنين بمعرفة المثقفين وفنى الإرشاد من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها، وأيضا لتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة، والمتابعة للوحدات والمراكز.